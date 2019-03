Espectacular recibimiento a Will Grigg en su vuelta a Irlanda del Norte

LA AFICIÓN CANTÓ A CAPELA EL TEMA DE LA EURO

La selección de Irlanda de Norte fue recibida por todo lo alto a su llegada a Belfast tras realizar un buen papel en la Eurocopa. Eso sí, Will Grigg fue recibido como un auténtico héroe de masas. Miles de aficionados cantaron a capela el tema que le hizo famoso mundialmente: 'Will Grigg's on fire'.