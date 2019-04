Benzema se queda solo: "Se hizo millonario gracias a una Francia a la que ha escupido"

LA SELECCIÓN GALA LE CRÍTICA O SE LAVA LA MANOS

Las declaraciones de Benzema han irrumpido con fuerza en Francia en todos sus ámbitos. Al que más afecta, la selección gala, no ha sentado nada bien y no ha encontrado apoyos. "En el equipo hay muchos jugadores de color, no sé donde está el racismo", manifestó Coman. El seleccionador francés, Deschamps, el 'señalado' por Benzema, no se 'mojó': "No quiero entrar en este asunto". Sin embargo, las que no se mordieron la lengua fueron Marine Le Pen, líder del partido Frente Nacional y su sobrina. "Benzema se hizo millonario gracias a una Francia a la que ha escupido", afirmó Marion Le Pen.