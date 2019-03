Amador Bernabéu, abuelo de Piqué: "Más compromiso que Gerard no se puede tener"

NO ENTIENDE LOS PITIDOS AL DEFENSA CATALÁN

Amador Bernabéu, abuelo de Gerard Piqué, ha ensalzado, en una entrevista en exclusiva con Jugones, el compromiso de su nieto con la Selección: "Siempre ha puesto toda la carne en el asador". Amador no comprende las críticas a Piqué: "No entiendo por qué le pitan". Además, sostiene que el defensa catalán "no tiene que pedir perdón". Por último, le emocionó el abrazo que se dio Piqué con su hijo al término del partido ante los checos.