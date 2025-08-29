El emotivo homenaje de la selección española a los afectados por los incendios

La Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha acordado de todas las personas que luchan contra los incendios en España y los afectados y víctimas de los fuegos a través de un emotivo vídeo en el que Luis de la Fuente asegura que "el partido más importante de este verano lo estamos jugando contra el fuego".

El seleccionador nacional, que este viernes ha ofrecido la lista de convocados para los partidos ante Bulgaria y Turquía de clasificación para el Mundial 2026, ha mostrado el apoyo y admiración de "los que formamos la selección nacional para cada uno de estos hombres y mujeres y nuestra solidaridad con todas las víctimas que las llamas han dejado a su paso".

"El partido más importante de este verano lo estamos jugando contra el fuego. En esa durísima batalla, todos luchamos en el equipo de quienes se están jugando la vida a diario para salvar nuestros bosques y nuestros pueblos", indica Luis de la Fuente.

"Desde aquí, toda la admiración de los que formamos la selección nacional para cada uno de estos hombres y mujeres y nuestra solidaridad con todas las víctimas que las llamas han dejado a su paso", asegura el seleccionador nacional.

"Ahora que iniciamos sobre el verde un nuevo reto deportivo, queremos inspirarnos en su ejemplo de entrega y sacrificio con el objetivo de poder alcanzar el próximo mundial. Queremos que os sintáis orgullosos también de esta selección nacional", concluye Luis de la Fuente.

Convocados de la selección española de fútbol

Porteros: Unai Simón, David Raya y Robert Sánchez.

Defensas: Carvajal, Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Cucurella, Grimaldo.

Centrocampistas: Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Mikel Merino, Gavi, Fermín.

Delanteros: Morata, Oyarzabal, Ferran, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal, Yeremi Pino y Jesús Rodríguez.

Partidos clasificación Mundial 2026

Bulgaria - España (jueves 4 septiembre)

Turquía - España (domingo 7 septiembre)

