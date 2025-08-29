Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

El emotivo homenaje de la selección española a los afectados por los incendios

Luis de la Fuente y la RFEF se han acordado de los que luchan contra los incendios y los afectados por los fuegos que asolan España.

El emotivo homenaje de la selección española a los afectados por los incendios

El emotivo homenaje de la RFEF a los afectados por los incendios y los que luchan contra el fuego | SeFutbol

Publicidad

La Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha acordado de todas las personas que luchan contra los incendios en España y los afectados y víctimas de los fuegos a través de un emotivo vídeo en el que Luis de la Fuente asegura que "el partido más importante de este verano lo estamos jugando contra el fuego".

El seleccionador nacional, que este viernes ha ofrecido la lista de convocados para los partidos ante Bulgaria y Turquía de clasificación para el Mundial 2026, ha mostrado el apoyo y admiración de "los que formamos la selección nacional para cada uno de estos hombres y mujeres y nuestra solidaridad con todas las víctimas que las llamas han dejado a su paso".

"El partido más importante de este verano lo estamos jugando contra el fuego. En esa durísima batalla, todos luchamos en el equipo de quienes se están jugando la vida a diario para salvar nuestros bosques y nuestros pueblos", indica Luis de la Fuente.

"Desde aquí, toda la admiración de los que formamos la selección nacional para cada uno de estos hombres y mujeres y nuestra solidaridad con todas las víctimas que las llamas han dejado a su paso", asegura el seleccionador nacional.

"Ahora que iniciamos sobre el verde un nuevo reto deportivo, queremos inspirarnos en su ejemplo de entrega y sacrificio con el objetivo de poder alcanzar el próximo mundial. Queremos que os sintáis orgullosos también de esta selección nacional", concluye Luis de la Fuente.

Convocados de la selección española de fútbol

Porteros: Unai Simón, David Raya y Robert Sánchez.

Defensas: Carvajal, Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Cucurella, Grimaldo.

Centrocampistas: Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Mikel Merino, Gavi, Fermín.

Delanteros: Morata, Oyarzabal, Ferran, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal, Yeremi Pino y Jesús Rodríguez.

Partidos clasificación Mundial 2026

Bulgaria - España (jueves 4 septiembre)

Turquía - España (domingo 7 septiembre)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La lista de Luis de la Fuente ante Bulgaria y Turquía: regresan Carvajal y Rodri

Rodri y Carvajal en un partido de la Eurocopa 2024

Publicidad

Deportes

El emotivo homenaje de la selección española a los afectados por los incendios

El emotivo homenaje de la selección española a los afectados por los incendios

Rodri y Carvajal en un partido de la Eurocopa 2024

La lista de Luis de la Fuente ante Bulgaria y Turquía: regresan Carvajal y Rodri

Imagen de archivo de Carlos Soria

Carlos Soria busca coronar el Manaslu a sus 86 años: "Su determinación es extraordinaria, es un alpinista de otro nivel"

John McEnroe bromea con Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2024 en Berlín
US Open

El elogio de John McEnroe a Carlos Alcaraz: "Con 21 ó 22 años, es el jugador más talentoso que he visto en una pista de tenis"

Jannik Sinner saluda a Alexei Popyrin tras meterse en la tercera ronda del US Open
US Open

Jannik Sinner, sobre Alcaraz: "Vi su partido aquí y está jugando muy bien, casi no está cometiendo errores"

Así ha celebrado el Kairat Almaty su histórico cruce con el Real Madrid en Champions League
Champoins League

Así ha celebrado el Kairat Almaty su histórico cruce con el Real Madrid en Champions League

El modesto equipo kazajo disputará por primera vez la máxima competición europea y recibirá al 15 veces campeón de Europa en su estadio.

El trofeo de la Champions League en el Olympic Park de Múnich
Fútbol

Cambio histórico: la final de la Champions League se jugará a las 18:00 horas

A partir de esta temporada el partido decisivo del torneo se disputará antes con el objetivo de mejorar la experiencia global y ampliar la audiencia.

Tyronne del Pino, el 'Messi canario' que brilla en Indonesia

Tyronne del Pino, el 'Messi canario' que brilla en Indonesia

Trofeo de la Champions League en el Forum Grimaldi

Sorteo Champions League fase liga 2025-26: Rivales y partidos de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

Chris Froome, tras sufrir una caída en el UAE Tour el pasado mes de febrero

Chris Froome, hospitalizado tras ser atropellado por un coche en Francia

Publicidad