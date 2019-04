El vestuario del Real Madrid, enfadado con el jefe médico del club

MEDITAN PEDIR SU DESTITUCIÓN

Gareth Bale colgó una foto en la que decía "trabajando con los fisios pensando en París", una foto que no tendría más trascendencia de no ser porque esa piscina no está en Valdebebas y esos fisios no son los del Real Madrid, sino los de esa clínica a la que acudió el galés. La imagen que captaron los compañeros de ‘El Chiringuito de Jugones’ viene a ratificar la información que dice que los jugadores desconfían del jefe médico del club, el doctor Jesús Olmo, y estarían valorando la posibilidad de prohibirle la entrada al vestuario e incluso de pedir su destitución.