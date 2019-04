El Sergio Ramos más tímido con 'Los Galácticos': "Hasta los 23 años no empecé a saludar a nadie"

CONSIDERA QUE GRIEZMANN ES UN JUGADOZARO

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, se han sincerado y ha desvelado anécdotas curiosas con 'Los Galácticos': "En el vestuario, tenía a la izquierda a Zidane y a la derecha, Roberto Carlos". Con este testimonio, quedó patente la tímidez de Ramos en sus inicios: "Hasta los 23 años no empecé a saludar". El central camero ha evolucionado y mejorado con todos los golpes que ha recibido en la vida: "He aprendido con todas las hostias que me han dado". Por último, reflejó que su gol de la Décima estaba ensayado y explicó su 'pillería' en el tanto.