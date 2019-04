El ruego de los dueños del bar 'Akelarre': "Si no quieren entrar, que no entren, pero que respeten a los que vengan"

"ME IBAN A QUEMAR EL BAR", RELATA JOAQUÍN

Joaquín Vázquez es madridista y regenta un bar junto a su mujer, del Atlético de Madrid, ubicado a 900 metros del nuevo estadio rojiblanco. Joaquín ha explicado que tiene miedo por las amenazas que ha recibido: "No he abierto en ningún partido del Atleti para que no nos hagan nada".