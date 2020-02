El periodista deportivo infectado por coronavirus en Milán: "Que nadie se alarme, estoy perfecto"

Más información El coronavirus llega al fútbol con el primer caso confirmado de un jugador infectado

El primer caso positivo de coronavirus en Valencia es el de un periodista deportivo de 44 años que estuvo en Milán la semana pasada para el partido entre el Atalanta y el Valencia.

El hombrefue ingresado la pasada madrugada al presentar los síntomas y dar positivo en los análisis. El diario 'Las Provincias' ha hablado con él y asegura encontrarse en perfecto estado: "Estoy perfectísimo. Tengo los síntomas de una gripe pero nada más. Me encuentro bien, estoy tranquilo y muy bien atendido", ha dicho.

"Por responsabilidad fui al médico y me derivaron al hospital para hacerme la pruebas. Había estado en Milán y creo que mi obligación era acudir. Ayer miércoles no fui a trabajar", señaló.

Y termina: "De verdad, los síntomas que tengo no me impedirían ir a trabajar pero me hice las pruebas por pura responsabilidad. Que nadie se alarme, estoy perfecto", relata.

La subdirectora general de Epidemiología, Hermelinda Vanaclocha, aseguró en rueda de prensa que desconocía el viaje del Valencia a Italia para jugar contra el Atalanta. "Nos enteramos ayer del partido de fútbol; lo siento, no me gusta el fútbol. Somos sanitarios, no tenemos por qué saber que el Valencia jugaba en 'el Milán'". "Es alucinante", le replicaba un periodista.

Para el choque de vuelta de octavos, el miedoestá en los más de 2.000 seguidores de Atalanta de Bérgamo que vendrán a Valencia. Un lugar al que Sanidad desaconseja viajar; la UEFA deberá decidir.