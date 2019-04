El padre de Keylor Navas explota contra la prensa: "Quieren tener un español"

"QUIEREN UN PORTERO ESPAÑOL"

Finalmente Keylor Navas se quedó en el Real Madrid porque David De Gea no pudo fichar por el Real Madrid. Al costarricense y sobre todo a su familia no les ha sentado bien lo que ha pasado y su padre ha cargado contra la prensa española. "Ellos quieren tener a un español como portero del Real Madrid, entonces al ver un centroamericano lo aceptan y no lo aceptan. Saben que es el mejor, pero por orgullo no lo acepta. Keylor me dice que tiene el apoyo de todos", indicó Freddy Navas.