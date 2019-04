El sorprendente anuncio de Pepe por San Valentín

LA FACETA MÁS SENTIMENTAL DEL PORTUGUÉS

El central del Real Madrid, Pepe, ha mostrado su faceta más sentimental en un anuncio para el día de los enamorados, San Valentín. Aparece tocando el piano con pétalos de rosas mientras recita mensajes de cariño y deseo: "Sabía que eras especial cuando te vi por primera vez. Después te abracé. Fue un sueño hecho realidad. Tan suave.Tan bonita. Me hiciste querer ser mejor. Y soy mejor. Y ahora no sé dónde acabo yo y dónde empiezas tú.¿Por qué querría yo alguna otra? Fui hecho para ti y tú para mí. Tú me completas", recita el central.