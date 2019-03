El mundo del fútbol y los aficionados se posicionan sobre la posible independencia catalana

LOS ENTRENADORES NO VEN LA LIGA SIN EL BARÇA

Tanto los aficionados como los entrenadores del fútbol se posicionan acerca de la posible independencia de Cataluña. "No me imagino la liga sin el Barça", ha dicho Zidane. Por otra parte, los aficionados no catalanes se lamentan: "Me duele que el club se meta en la política".