El Espanyol sueña con repetir el 'Tamudazo' en el Camp Nou

"TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE HACER HISTORIA"

Los jugadores del Espanyol están muy motivados con lograr un nuevo 'Tamudazo' contra el Barça, como ocurrió hace 9 años en el Camp Nou. En el vestuario 'perico' reconocen que quitar otro Liga al Barça les motiva: "Tenemos la oportunidad de hacer historia", declaró Caicedo. El propio autor de aquel gol, Raúl Tamudo afirma que "no hay día que pase que alguien me lo recuerde". Pau López, guardameta del Espanyol fue el más efusivo en su deseo de que no ganen los azulgranas la Liga.