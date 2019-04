El día en que Sergio Ramos se acordó del Atlético de Madrid

EN LA CELEBRACIÓN DE LA DÉCIMA

Sergio Ramos criticó que Gerard Piqué se acordara del Real Madrid tanto en la celebración del pasado triplete como en la reciente Supercopa de Europa. "A mí no se me ocurre acordarme de alguien que no sean los míos cuando celebro algo", comentó el madridista criticando al central azulgrana. Sin emargo, Ramos se olvidó que durante las celebraciones de la décima Champions del Real Madrid le dedicó un cántico a los jugadores del Atlético de Madrid. Parece ser que no es el más indicado para dar ningún consejo.