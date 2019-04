El concierto de Bruce Springsteen impediría la fiesta del Barcelona en el Camp Nou

'THE BOSS' TOCA EN EL ESTADIO CULÉ A LAS 21:00 DE ESTE DOMINGO

A algunos aficionados culés puede que el concierto de Bruce Springsteen no les haga gracia. La función de 'The Boss' comienza este domingo a las 21:00, una hora a la que el Barcelona podría estar en plena celebración de la Liga, con lo que la rúa no podría acabar en el Camp Nou. Todo ello en el caso de que el equipo de Luis Enrique se proclame campeón del torneo doméstico.