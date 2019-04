El Bayern no acaba de asumir la derrota: "El Atlético no es justo finalista"

MAL PERDER EN EL CLUB BÁVARO

La eliminación ante el Atlético de Madrid no ha sido bien digerida en el club alemán. Jugadores como Arturo Vidal, Xabi Alonso o Müller señalaron que "en el fútbol no gana siempre el mejor" y que "el buen fútbol ha perdido hoy". Pep Guardiola también cree que fueron superiores: "Hemos hecho casi todo mejor". Y como no, Rummennige: "Nos sentimos un poco engañados por algunas decisiones del árbitro".