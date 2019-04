El Barcelona pone rumbo a Bielorrusia sin Bartomeu

EL PRESIDENTE NO ENTREGÓ A TIEMPO EL PASAPORTE

El FC Barcelona ha puesto rumbo a Bielorrusia para jugar contra el Bate Borisov. En esa expedición, la estrella absoluta ha sido Neymar, al que no han dejado ni respirar en el aeropuerto. Sin embargo, había una ausencia destacada, la del presidente Bartomeu, que no entregó a tiempo el pasaporte y no ha podido obtener un visado.