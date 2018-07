El agente de Benítez: "Florentino Pérez es un hombre de palabra y yo le creo"

MANUEL GARCÍA QUILÓN DEFIENDE LA CONTINUIDAD DE BENÍTEZ

Manuel García Quilón, agente de Rafa Benítez, no se pronuncia al ser preguntado por el futuro del técnico madrileño, pero asegura que "es una persona capacitada y profesional, por lo que no hay nada más que decir". "Rafa está tranquilo. Su historial le define. El que trabaja no tiene que estar pendiente de otras cosas".