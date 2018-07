El abogado de Benzema responde a Valls: "¿Y la presunción de inocencia?"

LE REPROCHA AL POLÍTICO FALTA DE CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA

El abogado de Karim Benzema, Alain Jakubowizc, ha expresado su descontento con las palabras del Primer Ministro Manuel Valls, asegurando que no se está respetando la presunción de inocencia de su cliente. Además, asegura que no debería hablar si no tiene conocimiento del tema.