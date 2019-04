Edmilson, sobre Neymar: “No creo que salga del Barcelona para ir al Real Madrid”

NO LE VE VESTIDO DE BLANCO

Edmilson ha opinado sobre la posible salida de Neymar del Barcelona. El exjugador del Barça participó en su fichaje y puede llegar a ver fuera del club al brasileño, pero no jugando en cualquier equipo. "Neymar quiere ganar títulos, ser el mejor, no me creo los rumores del Real Madrid", afirmó Edmilson.