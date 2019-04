Diego Costa entona el 'mea culpa' sobre su estado de forma con España

CREE QUE PUEDE DAR MÁS

Diego Costa se ha hecho único responsable de su mal momento con el combinado nacional. Ha entonado el 'mea culpa' sobre su estado de forma en la Selección: "Sé que puedo dar mucho más. No hay excusa, creo que tengo que hacer las cosas mejor", ha declarado el ariete 'blue'. "Todavía no he hecho nada, no he devuelto la confianza que mis compañeros y el míster han depositado en mí, creo que puedo dar mucho más", ha finalizado.