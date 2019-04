Desalojan Old Trafford por un paquete sospechoso: "Había gente asustada"

ASÍ LO CUENTAN LOS AFICIONADOS

La Policía británica recomendó desalojar Old Trafford y suspender el Manchester United-Bournemouth por un "paquete sospechoso" que encontraron en el recinto. Los artificieros hicieron una explosión controlada del artefacto y finalmente la Policía afirmó que el dispositivo "no era viable". Así lo cuentan los aficionados que tuvieron que marcharse de Old Trafford.