Del Bosque: "Hemos estado a punto de traer a Víctor Valdés"

CONFIESA QUE HAN SIDO COBARDES POR EL "QUÉ DIRÁN"

Del Bosque ha hablado con Antena 3 sobre Víctor Valdés, el otro portero marginado por Van Gaal. El seleccionador estuvo a punto de convocarle, aunque confiesa que no lo hizo más por el miedo "a qué dirán" que por su decisión personal. Precisamente, el ex del Barça ha publicado un tuit en el que afirma que "no importa lo que pasa. El único camino que conozco es trabajar duro cada día".