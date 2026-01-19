La defensa acérrima de Mbappé a Vinicius: "Los pitos a Vini son injustos, tengo que protegerle..."

Kylian Mbappé actuó de líder este lunes en la previa del Real Madrid-Mónaco de Champions y tras la sonora pitada del Bernabéu a los jugadores y a Florentino Pérez, este pasado fin de semana ante el Levante (2-0), donde Vinicius y Bellingham fueron los grandes señalados de la plantilla.

"No me gustó que se pitara más a jugadores que a la plantilla"

"Lo único que no me gustó es que se tiene que pitar a toda la plantilla, no más a unos jugadores que a otros", empezó diciendo el pichichi de la Liga cuando se refirió a los pitos de la afición blanca, los cuales dijo respetar: "Están enfadados, es normal, al final es la única oportunidad para la gente y el madridismo de expresar su sentimiento".

"Los pitos a Vini no son justos, tenemos que protegerle, yo incluido, tengo mucho cariño por él..."

El internacional por Francia salió a defender a capa y espada a dos de sus compañeros, Vinicius y Bellingham, tras ser los más señalados por el Bernabéu: "Vini no tiene la culpa, si no jugamos bien es culpa de toda la plantilla. No es justo. Vini es un grandísimo jugador y un hombre increíble. Tengo la suerte de conocerlo y siento mucho cariño por él. Como equipo tenemos que protegerlo, tengo que protegerle y la mejor forma de hacerlo es que no esté solo contra la gente".

Dio la cara por Bellingham

También dio la cara por Bellingham, que tras el partido y pese al recibimiento de su público, se quedó aplaudiendo a parte de la afición: "Tiene un potencial increíble, cuando está en forma y juega bien, es uno de los mejores jugadores del mundo sin discusión. Lógicamente, es un momento complicado para él, pero igual que para todos", admitió.

Una relación "espectacular" con Xabi Alonso

El francés no quiso evitar responder preguntas sobre Xabi Alonso y su salida del banquillo apenas siete meses después, y no dudó en reconocer que en el vestuario "pasan cosas, no me voy a hacer el tonto... pero hay muchas cosas que se dicen que no son verdad".

Acerca de su relación con el tolosarra, confesó que siempre fue "espectacular": "Para mí va a ser un grandísimo entrenador. He tenido una relación espectacular con él y le deseo lo mejor porque me ha gustado su visión del fútbol. Tiene obsesión por los detalles, por el juego y conoce mucho el fútbol moderno", sentenció.

Kylian apuntará al once titular en el Real Madrid-Mónaco (su exequipo) de la penúltima jornada de la liguilla de Champions que se disputará este martes en el Santiago Bernabéu. Mbappé, al igual que en la Liga, es el máximo goleador de la competición con nueve tantos.

