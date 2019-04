De Gea: "Al principio pensaba que tenía que volver a España o irme a otro sitio"

RELATA SUS COMPLICADOS INICIOS EN MANCHESTER

No todo han sido días bonitos para De Gea en el Manchester United. Sus inicios fueron de lo más difíciles, una vida nueva a la que no se acabó de acostumbrar el portero. "Pensaba que no era mi lugar, que tenía que volver a España, por el clima, la ciudad...", relata un De Gea que ahora se siente "fuerte y seguro".