David Villa: "Necesito gente a mi alrededor para hacer cosas, solo es imposible"

EL 'GUAJE' FRUSTRADO TRAS PERDER | LOS ANGELES GALAXY 5 - 1 NEW YORK CITY

David Villa, delantero del New York City, ha declarado tras el partido en el que su equipo perdió por 5 - 1 frente a Los Angeles Galaxy. El 'Guaje' consiguió marcar de penalti y está cuajando una buena temporada, pero su equipo marcha séptimo en la Conferencia Este. "He hecho grandes cosas en mi carrera, pero necesito gente a mi alrededor para hacer cosas, solo es imposible. Intentaré no frustrarme tanto, pero en el partido te fastidia", ha declarado.