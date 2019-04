David Vidal: "Siempre me llaman cuando antes echan a dos técnicos"

EN SU PRESENTACIÓN COMO TÉCNICO DEL GUADALAJARA

El mítico entrenador David Vidal ha vuelto a los banquillos y lo ha hecho con fuerza. Esta vez aterriza en Guadalajara que vive una situación límite en Segunda B. "Siempre me llaman cuando echan a dos, ya podría haberme llamado en pretemporada", comentó Vidal a su presidente en la presentación. El técnico gallego también reto a sus pupilos: "No me llaméis abuelo, que os puedo echar una carrera". Riki, la estrella del equipo manchego, se rindió a su nuevo entrenador: "Transmite mucha energía".