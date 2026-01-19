David Cordón, padre del jugador del Getafe 'Davinchi', desaparecido tras el accidente de tren en Adamuz: "Mantenemos la esperanza..."

David Cordón, padre del jugador del Getafe 'Davinchi', es uno de los 33 desaparecidos del accidente ferroviario de este domingo en Adamuz, Córdoba, que ha dejado un total de 39 fallecidos y casi 50 hospitalizados, de los cuales 12 de ellos están en estado grave.

El padre cogió el Alvia dirección Huelva tras el Getafe-Valencia

El hombre, de 50 años, había visto el partido de LaLiga entre Getafe y Valencia (0-1) en el Coliseum, y tras este cogió el tren Alvia 2384 en dirección a Huelva, de donde es originaria la familia del jugador de 18 años.

El Getafe: "Mantenemos la esperanza en nuestros corazones"

El propio Getafe se ha pronunciado este lunes para pedir "respeto y prudencia" tras conocerse la noticia de que el padre de su futbolista es uno de los desaparecidos: "Desde el Getafe C.F., y ante las informaciones publicadas en relación al padre de nuestro jugador David Cordón 'Davinchi', rogamos el máximo respeto, prudencia y solidaridad. Mantenemos la esperanza en nuestros corazones. Gracias a todos por la comprensión".

Incluso el jugador, Davinchi, publicó una historia en su perfil de Instagram en la que aparece una imagen de Jesucristo: "Cristo, en ti pongo mi fe y mi voluntad: pase lo que pase creo en ti y en tu amor eterno", escribió el onubense de 18 años.

La historia del futbolista Davinchi | Instagram: davinchi_cm

Cordón fue jugador de fútbol playa

David Cordón también fue jugador de la selección española de fútbol playa, deporte en el que llegó a tocar el cielo consiguiendo dos títulos como campeón de Europa en 2001 y 2004, año en el que llegó a ser MVP.

20 segundos entre el descarrilamiento y el choque

Por otra parte y en lo referente a las causas del accidente, solo 20 segundos pasaron entre el descarrilamiento y el choque entre ambos trenes (Alvia e iryo), un margen mínimo para que no saltase el mecanismo de seguridad. Desde Renfe han lanzado un mensaje de prudencia y avisan de que pasarán días hasta que se pueda saber qué ocurrió. Lo que sí parece descartarse es el fallo humano "ya que el sistema de seguridad está pensado para corregir decisiones erróneas".

