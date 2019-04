Danilo: "Soy un soldado para los merengues"

ENTIENDE LAS CRÍTICAS DE LA AFICIÓN

El lateral derecho brasileño del Real Madrid, Danilo, realizó una gran actuación en el choque ante el Villarreal, pero no se quedó corto en zona mixta. Danilo puso de relieve su compromiso con el Madrid con unas llamativas palabras: "Soy un soldado para los merengues". Del mismo modo, reconoció que no ha estado bien y entiende los pitos de la afición blanca cuando algún jugador no cumple.