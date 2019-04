Dani Alves se lo pasa como un niño en el banquillo durante el partido contra el Getafe

EL BRASILEÑO, SIEMPRE BROMISTA

Dani Alves no formó parte del once titular de Luis Enrique contra el Getafe, pero al brasileño pareció no importarle demasiado. Estuvo bromista durante todo el partido y con todos sus compañeros. Repartió collejas a diestro y siniestro, presumió de calcetines y contagió a Luis Suárez, que acabó 'picando' a Mathieu.