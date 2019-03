Dani Alves, a Guti: "Me dijo en Ibiza que yo era un fenómeno! Jajajaja miente mucho"

RESPONDE AL EXMADRIDISTA TRAS SUS PALABRAS EN EL CHIRINGUITO

El lateral brasileño carga contra el exjugador del Real Madrid por las palabras de éste en 'El Chiringuito' de Mega en las que criticó a Alves por su puesta en escena en rueda de prensa: "Alves critica a Cristiano para ganar seguidores en Barcelona, porque con su juego ya no puede". La respuesta de Alves, vía Twitter, no se ha hecho esperar: "Por eso no me lo creí nada cuando @GUTY14HAZ me dijo en Ibiza que yo era un fenómeno! Jajajaja miente mucho. Te mando un abrazo crack".