Crónica de un desastre anunciado en el Carranza

CHERYSHEV, PROTAGONISTA INESPERADO DE LA COPA

Denis Cheryshev no se podía imaginar lo que le iba a suceder en el estadio del Cádiz. Salió en el once titular del Real Madrid, pero nadie en el club blanco se percató de que el jugador no podía jugar ese partido. Arrastraba una sanción con el Villarreal, una sanción de la que muchos se enteraron durante el partido.