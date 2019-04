Cristiano: "Tenemos más empatía con Zidane que con Benítez, no sé por qué"

EL ATACANTE DESTACÓ EL PARECIDO DE ZIZOU CON ANCELOTTI

Cristiano admitió tras la goleada del Madrid al Sporting que el equipo tiene más "empatía" con Zidane que Benítez, y que cuando un grupo de trabajo "no tiene alegría es difícil jugar bien". "Zidane ha dado un ánimo diferente al equipo pero no quiere decir que Benítez no hizo su trabajo bien. Yo trabajé de forma natural, nunca he tenido ningún problema con Rafa, pero los jugadores sienten más empatía por Zizou, no me preguntes por qué".