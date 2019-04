Cristiano Ronaldo mete el segundo del Real Madrid tras un penalti polémico

GOL NÚMERO 78 DEL PORTUGUÉS

Tras un penalti polémico, Cristiano Ronaldo anotó su gol número 78 en la Champions League. El portugués no falló desde el punto fatídico con un gran golpeo que no pudo parar Pyatov. El penalti no era tal, ya que el balón que golpea Cristiano no da en la mano de Srna, sino en su espalda.