Cristiano Ronaldo: "Estoy muy a gusto en el Madrid, pero no sé qué va a pasar en el futuro"

EL PORTUGUÉS ROMPIÓ SU SILENCIO

Cristiano Ronaldo ha roto su silencio ante los medios españoles para asegurar que "ahora mismo estoy muy bien aquí", aunque matiza que "nadie sabe lo que va a pasar en el futuro". Al ser preguntado por su silencio durante este tiempo y por lo que dijo Piqué en la celebración con el Barcelona, el portugués se enfadó: "¿Sabes por qué no hablo más veces? No hacéis preguntas inteligentes. No hablo más veces porque las preguntas no son buenas". También habló de su récord goleador con el Madrid: "Raúl me ha felicitado, no te voy a mentir, tenía ganas de batir el record".