Cristiano: "Me gusta más Madrid que París. Pero a lo mejor un día las cosas cambian"

El futbolista portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo aseguró que, como ciudad, prefiere Madrid antes que París y que se siente bien viviendo en la capital española, pero bromeó con que "a lo mejor, un día las cosas cambian".

"Me gusta más Madrid que París. Pero, a lo mejor, un día las cosas cambian. A lo mejor me echo una novia en París y paso allí más tiempo", señaló en una entrevista publicada este jueves por la revista lusa "Visao", en la que comentó su vida personal, su faceta futbolística y los rumores de su marcha al París Saint-Germain (PSG).

Aunque el futbolista no se refirió explícitamente a una posible oferta del PSG, aseveró que "adora" vivir en Madrid y que posiblemente cuando acabe su carrera deportiva se quedará en España.

"Tengo familia trabajando en Francia, pero no pienso vivir en París. Es una ciudad bonita, ya estuve allí algunas veces, pero no me llena", explicó.

El internacional portugués, de 30 años, reconoció que a veces se arrepiente de sus acciones pero considera que esos tropiezos forman parte de su personalidad y que "parte del aprendizaje es no cometer los mismos errores".

"Si soy así, si todo lo que conseguí en el fútbol fue por ser así, no me pidan que cambie. Si me piden que mejore, lo acepto, pero cambiar es muy complicado", dijo.

Ronaldo afirmó que no tiene "dudas" de que ha cambiado la imagen de los portugueses en el mundo y que su figura es "un ejemplo".

"Me fascina ser un ejemplo por mi trabajo. No solo este año, todos los años. Desde que comencé a jugar, intento representar a mi país de la mejor manera y, obviamente, a nivel personal hacer siempre mi trabajo a la perfección", explicó.

El futbolista del Real Madrid aseguró que tiene mucho cariño por Portugal y que se siente muy mimado por sus compatriotas.

"Me voy a la cama todos los días y duermo bien. Me digo: hice mi trabajo bien, hago feliz a la gente y no podemos vivir obcecados con lo que los otros piensan de nosotros", consideró.

En cuanto a su futuro una vez se retire del fútbol, señaló que en este momento no piensa en ser entrenador o presidente de un club, pero que nunca se sabe qué ocurrirá el día de mañana.

"Quiero que mi marca continúe creciendo porque sé que el mundo del fútbol va a terminar en cinco o diez años. Después hay otra vida", concluyó.