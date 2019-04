Cristiano disipa las dudas sobre una recaída: "Yo recupero rápido"

JUGÓ ANTE EL CITY Y NO SE RESINTIÓ

El delantero portugués aseguró tras el partido que había muchas dudas en la prensa sobre una posible recaída de su lesión si jugaba ante el Manchester City, pero "eso no ha pasado". Cristiano cumplió ante el City, aunque es cierto que se notó que no está al cien por cien. Jugó por el centro, estuvo voluntarioso y probó los guantes de Hart en un par de ocasiones. Al final, misión cumplida: no hubo recaída y el Madrid está en la final de la Champions.