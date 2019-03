EL EXJUGADOR DEL BARÇA SE MOJA

Vuelve el pique entre Xavi y Cristiano Ronaldo. El ex del Barça es uno de los embajadores de la Liga y ha estado presente en un acto en Madrid, donde los medios le han preguntado por las declaraciones del portugués en las que dijo que no había ganado ningún Balón de Oro. La respuesta de Xavi no tiene desperdicio.