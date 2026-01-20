Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Confirman la muerte de David Cordón, padre del jugador del Getafe 'Davinchi', en el accidente de tren de Adamuz

El hombre de 50 años volvía de Madrid a Huelva tras presenciar el Getafe-Valencia.

Davinchi, jugador del getafe

Davinchi, jugador del getafeEuropa Press

Luis F. Castillo
Actualizado:
El padre del futbolista del Getafe Davinchi, David Cordón, ha sido identificado como uno de los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz, Córdoba.

Desaparecido desde el pasado domingo, el club madrileño ha confirmado el fallecimiento esta noche: "Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos queríamos publicar. Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador 'Davinchi' en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba. Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz, querido amigo".

Leyenda del fútbol playa

David Cordón venía de ver el partido Getafe-Valencia en el Coliseum y a la conclusión del partido regresaba a Huelva en el Alvia 2384 que salió con Madrid destino a la capital onubense. David Cordón, de 50 años, fue uno de los jugadores de la selección española de fútbol playa, consiguiendo dos títulos como campeón de Europa en 2001 y 2004, año en el que David Cordón brilló hasta el punto de ser considerado MVP.

El Recreativo de Huelva, club en el que se formó Davinchi, también mostró su pésame: "Lamentamos comunicar el fallecimiento de David Cordón, padre del que fue nuestro jugador y canterano Davinchi. David era un recreativista de cuna, llegando a ser uno de los mejores deportistas que ha dado nuestra ciudad. Le mandamos todo nuestro apoyo a la familia de David en estos momentos tan duros. Hoy el cielo es más albiazul. Descanse en paz", apuntó.

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en el término municipal cordobés es hasta el momento de 42 personas, tras localizarse este martes un nuevo cadáver, según ha confirmado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Acudió al Getafe vs Valencia

El padre de Davinchi se desplazó este pasado fin de semana a Madrid para presenciar con su hijo el encuentro del Getafe ante el Valencia. Davinchi, lesionado desde el primer tramo del curso, no pudo jugar el encuentro.

El domingo, su padre tomó un tren Alvia de regreso a Huelva, el que resultó accidentado a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz tras chocar con el tren Iryo que iba por la vía contraria desde Málaga hasta Puerta de Atocha, después del descarrilamiento de este último.

La familia ha vivido desde entonces con la esperanza de que Cordón estuviera entre los supervivientes, pero finalmente se ha confirmado su fallecimiento. Viajaba en el vagón número 2 del tren y las autoridades han identificado su cuerpo cotejándolo con las muestras de ADN que varios de sus familiares habían aportado.

