Cómo Messi salvó la vida de una abuela en mitad del conflicto entre Gaza e Israel

Tiene 90 años, y es israelí pero de origen argentino, y todo cambió para ella cuando le dijo al palestino que entró a su casa lo que tenía en común con el jugador y la gran estrella del fútbol argentino, Leo Messi.

La conversación no empezó de la mejor manera posible, Esther no sabe hablar árabe y tampoco domina el hebreo. Empezó tajante: "No me hables", "Hablo argentino, español", le dijo. Este militar no sabía a que se refería al mencionar Argentina, hasta que la señora le preguntó por el fútbol. Rápidamente el hombre reaccionó, cuando ella dijo que compartía país con Messi. Él no dudó en responder: "¿Messi? A mí me gusta Messi".

Posa en camisón con el arma

Después de saber lo que unía a esta abuela con Leo, el militar no tardó en dejarle su rifle, para posar junto a ella. Así lo cuenta la misma Esther: "Me puso la mano así, aquí mismo", señalando sus brazos. "Me dio el revólver, metió la mano así y nos tomaron la foto". El resto de militantes del ejército fueron los encargados de hacer la instantánea. Después se marcharon del lugar dejando a Esther con vida en la su hogar. La argentina a su edad, se encuentra bien a pesar de estar viviendo un momento difícil en el país que reside.

Tiene familiares rehenes en Gaza

Da las gracias a Messi por el milagro, pero también se acuerda con pena de su familia. "Yo le pediría por mis dos nietos", dice. David y Ariel, se encuentran en la Franja de Gaza como rehenes. "Son dos niños que valen oro", cuenta emocionada. Por eso sufre cada día por ellos, y ruega que pronto sean liberados para que vuelvan a casa sanos y salvos. Esther lidia cada día con la realidad de que más de siete miembros de su familia han sido tomados como rehenes por el ejército palestino.

