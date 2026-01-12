Del "a chupar, a tu casa" de Fermín, al corte de mangas de Cubarsí y el gesto de Mbappé en la entrega de medallas

La final de la Supercopa de España estuvo cargada de tensión incluso tras el pitido final en Yeda. Tras la intensidad del Clásico las cámaras de Movistar+ captaron un momento de Fermín López mientras festejaba con el resto de sus compañeros en el que grita varios improperios mirando hacia la grada, si bien no queda claro a quién van dirigidos.

"¡Toma! ¡A chupar, chupa, a tu casa!", parece que grita el centrocampista mirando hacia una de las gradas del estadio mientras rodea con un brazo a Lamine Yamal y con el otro a Marc Casadó.

Corte de mangas

Pero el post partido tuvo más momentos que generaron polémica. Nada más señalar el colegiado el final del encuentro los jugadores del Barcelona hicieron una piña en el centro del campo y, tras separarse, las cámaras captaron a Pau Cubarsí realizando varios cortes de manga que parecen ir dirigidos a algún sector de la grada.

Gesto de Mbappé

En el Real Madrid, Kylian Mbappé dejó una imagen significativa durante la entrega de medallas de la Supercopa de España. Tras recibir la medalla de subcampeón, el delantero francés hizo un gesto a sus compañeros del Real Madrid para abandonar el terreno de juego y dirigirse al vestuario. La escena tuvo lugar después del protocolo tradicional de los pasillos de ambos equipos.

El astro francés llegó entre algodones a Yeda por una lesión en la rodilla. Un único entrenamiento le bastó para poder participar en la final. Mbappé disputó finalmente 14 minutos, si bien su participación no fue suficiente para evitar la derrota del Real Madrid. Fue la tercera final que disputa el galo desde su llegada al conjunto blanco; en la última, la de la Copa del Rey de 2025, su equipo también cayó y Kylian también fue suplente.

Cariño hacia Araujo

Asimismo, el brasileño Vinícius Junior y el capitán del Real Madrid Dani Carvajal dejaron dos gestos de cariño hacia Ronald Araujo. Ambos aparcaron la rivalidad y se interesaron por el estado del uruguayo tras un tiempo de baja por problemas de salud mental. Araujo fue el jugador del Barça que levantó en Arabia Saudí la Supercopa de España ganada ante el Real Madrid (3-2), en un gesto de sus compañeros que refuerza su recuperación tras reaparecer.

Vinícius se interesó por el estado de Araujo cuando se retiraba del terreno de juego al descanso. Durante unos segundos los dos jugadores dialogaron antes de que el madridista se retirase al vestuario visitante. Carvajal lo hizo al acabar la final, cuando además de felicitar al eterno rival por su triunfo preguntó al uruguayo si ya se encontraba bien.

El baile más viral

No solo Araujo recuperó la sonrisa. Los jugadores del Barcelona compartieron uno de los trends más virales de TikTok: Lamine Yamal, Balde, Casadó y Ronny se grabaron bailando al más puro estilo samba para festejar la Supercopa. Es la imagen del nuevo Barça: descaro, juventud y un ritmo que va más allá del balón. Es la imagen del nuevo Barcelona: descaro, juventud y un ritmo que va más allá del terreno de juego.

"¡Eso no se graba!": La pillada a Szczesny

Pero el momento álgido llegó con el directo de Instagram de Lamine Yamal tras el partido. El joven crack, eufórico, empezó a mostrar la intimidad del vestuario... Y claro, en un giro de cámara, cazó a Szczęsny fumando tranquilamente en una esquina.

La reacción de Lamine fue inmediata: "¡Eso no se puede grabar!", soltó el delantero español mientras cortaba el plano entre risas nerviosas. El guardameta polaco ni se inmutó, pero el clip ya corre como la pólvora por las redes sociales

