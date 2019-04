Christian Vieri: "Deberían echar a Filipe Luis de España, está loco"

La prensa internacional critica duramente al brasileño

Christian Vieri ha criticado duramente la entrada de Filipe Luis sobre Messi: "A Filipe Luis le daba 10 semanas de suspensión. Un jugador de fútbol no puede hacer algo así., eso puede romperle la pierna a Messi, no puedes hacer eso en el fútbol, no lo entiendo ¿Qué le pasa?. Es una deshonra para el fútbol ¡Fuera del país, fuera de España!. No puedes hacerle eso a un jugador de fútbol. Filipe Luis está loco, es un insensato. Me vuelvo loco cuando veo estas cosas", espetó. El resto de la prensa internacional también le ha criticado.