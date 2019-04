'Cholismo' puro en la charla de Simeone a una niña pequeña en un tren

EL TÉCNICO TRANSMITE SU FILOSOFÍA A LAS NUEVAS GENERACIONES

Diego Pablo Simeone está dejando huella en el Atlético. Primero lo hizo como jugador y ahora lo está haciendo como técnico, y no solo por los títulos conseguidos. Su filosofía de juego y de manejar a un vestuario, con múltiples rotaciones y con la teoría del esfuerzo por bandera, es mítica. El argentino ya se la transmite a las nuevas generaciones. "No me dejo presionar. Yo convoco a los que se lo merecen. Si no sentís al equipo te quedas seguro. El fútbol es así, a veces juegan unos y a veces juegan otros"...y todo se lo dice, con su particular entusiasmo, a una niña pequeña.