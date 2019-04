SE RESIGNA CON LA POSIBLE SALIDA DE MORATA

A Dani Carvajal no le ha gustado nada la despedida que ha tenido Pepe del Real Madrid. El lateral cree que Pepe "se partió la cara por el equipo" y no se merecía este adiós. Sobre Morata, dijo que "es normal que salga si no disputa minutos y quiere disfrutar del Mundial".