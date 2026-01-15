Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carvajal: "Hemos tocado fondo, no estamos a la altura de las expectativas de este club"

El capitán del Real Madrid da la cara en la zona mixta del Carlos Belmonte tras la eliminación ante el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey.

Los jugadores del Albacete celebran el tercer gol ante el Real MadridEfe

El Real Madrid completó cuatro días negros en su historia cayendo eliminado ante el Albacete (3-2) en los octavos de final de la Copa del Rey. Tras la derrota ante el Barcelona (3-2) en la final de la Supercopa de España y el despido de Xabi Alonso el pasado lunes, el conjunto blanco firmó una de sus noches más negras en el Carlos Belmonte. Solo Dani Carvajal dio la cara tras la eliminación y pidió perdón al madridismo por lo ocurrido y el hecho de no haber estado "a la altura de las expectativas de este club".

"Si lo supiese ya lo hubiese corregido, no hay que ser muy inteligente para saberlo. Hoy hemos tocado fondo, nos ha eliminado un equipo de Segunda División. A partir de mañana, hacer una autocrítica cada uno individualmente y colectivamente. Estamos a tiempo de remontar la temporada", afirmó Dani Carvajal.

El defensa blanco y capitán del Real Madrid aseguró que aún hay tiempo para dar la vuelta a la dinámica negativa y salvar la temporada.

"Tenemos dos competiciones fantásticas en las que vamos a luchar por todo. El equipo no está en su mejor momento, hay que trabajar duro, tenemos que dar todos muchísimo más", aseguró Dani Carvajal.

"Hay que trabajar duro, tenemos todos que dar mucho más. El mensaje es ese, ir a por todas, pedimos perdón también a la afición. No estamos, yo el primero, a la altura de las expectativas de este club, y prometemos dejarnos la vida en los próximos partidos, los próximos meses para que la situación se revierta", concluyó el defensa blanco.

