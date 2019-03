Carvajal: "Hemos ido a remolque, pero la esencia del Madrid es la de no rendirse"

ALABA EL PAPEL DE LOS CANTERANOS

Dani Carvajal fue el auténtico protagonista de la Supercopa del Real Madrid. "Se la robo, he visto el espacio y he tirado para el área del Sevilla", así describió Carvajal el tanto que dio la victoria a los blancos ante el Sevilla. El canterano apeló al espíritu blanco: "Hemos ido a remolque pero la esencia del Madrid es la de ser un equipo que no se rinde".