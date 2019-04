Capello: "El Barcelona toca y toca, pero no gana nunca un uno contra uno"

EL ITALIANO CRITICA A LOS DE LUIS ENRIQUE

Fabio Capello se ha sumado al debate sobre la racha de juego y resultados del Barcelona, asegurando que el conjunto de Luis Enrique "no gana ahora porque no corren", sino que "andan por el campo". "Llegan al área, tocan y tocan, pero no ganan un uno contra uno nunca", afirma el italiano.