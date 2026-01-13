Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Barcelona

Cancelo regresa al Barça con suspense: "Cuando Deco me llamó me puse las pilas"

El lateral portugués llega cedido del Al Hilal hasta el final de temporada. Lucirá el dorsal 2.

Cancelo, presentado con el Barcelona

Cancelo, presentado con el Barcelona

El Barcelona y el Al Hilal Saudi FC han cerrado la cesión del lateral portugués João Cancelo hasta el final de la temporada, en una operación que devuelve al internacional luso al Camp Nou.

Cancelo firmó su contrato tras resolverse un retraso administrativo en la llegada del tránsfer y podrá entrenarse desde este miércoles a las órdenes de Hansi Flick, quedando a disposición del técnico para debutar cuando lo considere oportuno. En su presentación, el jugador dejó claro que llega dispuesto a competir desde el primer día.

"Jules, Balde, Gerard Martín y Eric García lo están haciendo muy bien. Va a ser difícil, me gustan los retos"

Joao Cancelo

"Vengo para tener mi espacio, a entrenar para jugar. Pero Jules, Balde, Gerard Martín y Eric García lo están haciendo muy bien. Va a ser difícil, me gustan los retos y quiero desafiarme a mí mismo e intentar tener un espacio en el equipo", afirmó.

El lateral explicó que su regreso al Barça fue prioritario desde el primer momento: "Hablé con el Al-Hilal, me dijeron que había una posibilidad de salir y tenía algunos clubes interesados, pero desde que Deco me llamó les dije que iba a esperar al Barça. A los otros clubes les dije que mi primera opción era el Barça y que iba a esperar por ellos", relató.

Su salida del conjunto saudí, reconoció, fue inesperada: "El míster del Al-Hilal me dijo una cosa y luego, en tres días, otra. Me pilló de sorpresa, pero fue buena. Cuando escuché lo del Barça y Deco me llamó me puse las pilas y dije que iba a esperar hasta que me ficharan", subrayó.

Su charla con Flick

En el plano deportivo, Cancelo se mostró ilusionado con el proyecto y con una plantilla en la que todavía mantiene muchos vínculos: "He hablado con Flick y quiero disfrutar de este equipo que tiene mucho talento. Cuando estuve aquí algunos de los niños se han convertido ya en hombres. Da gusto ver a este Barça jugar y vengo a intentar ayudar, a disfrutar del club y del equipo y, si es posible, a ganar títulos", señaló.

El portugués aseguró estar en condiciones físicas óptimas para competir: "Físicamente me siento muy bien. En Arabia hay límite de extranjeros y me lesioné en septiembre, me quitaron de la lista y solo podían inscribirme en enero, pero vengo entrenando, estuve en la selección y estoy listo para intentar jugar", explicó.

Segunda etapa culé

Cancelo no cerró la puerta a seguir más allá de esta temporada: "Tengo contrato con el Al-Hilal, pero vengo a disfrutar hasta final de temporada y luego veremos qué pasa. No tuve la suerte de ganar un título cuando estuve aquí y es lo que quiero: ganar títulos con este club", afirmó.

El lateral regresa al Barça tras su anterior cesión en la temporada 2023/24, entonces procedente del Manchester City, en la que disputó 42 partidos oficiales con cuatro goles y cinco asistencias. Tras ese paso puso rumbo al Al Hilal, donde ha jugado 45 encuentros en una temporada y media. Ahora, con el dorsal 2 a la espalda, afronta el reto de volver a ser protagonista en un Barça que, como él mismo recordó, "vive de títulos".

