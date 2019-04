Busquets: "Nosotros no le hemos faltado al respeto al árbitro y él sí"

"LA CULPA ES DEL COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS"

Sergio Busquets fue contundente con la actuación del González González, árbitro del encuentro entre el Athletic y el Barcelona en San Mamés: "No le entendimos su criterio. Sacó tarjetas valorando por igual un codazo que intentar hablar con él como le pasó a Iniesta. Nosotros no le hemos faltado al respeto y él sí… No es culpa suya, quizás es del Comité Técnico de Árbitros". Por su parte, Luis Enrique se reafirma en lo que dijo: "Nunca hablo de los árbitros".