Unas declaraciones de Vicente Del Bosque sobre Neymar han generado mucha polémica. En una entrevista en la cadena SER, el ex seleccionador español ha dicho lo siguiente sobre la actitud del brasileño fuera del campo: "Hace muchas gilipolleces. No es ejemplo de nada".

El salmantino dejó claro que Neymar no le gusta mucho lejos de los terrenos de juego. Sin embargo, sobre el césped dijo preferirlo por encima incluso de su compañero de equipo, Mbappé: "Jugando al fútbol es buenisimo", dijo.

"Mbappé tiene cualidades para ser el sucesor de Cristiano y Messi, pero todavía le falta afinarse un poco. Le pasa un poco como a Vinícius, salvando las distancias", declaró el seleccionador que ganó el mundial de Sudafrica sobre el prometedor ariete galo.

Por otra parte, también reconoció la justicia del premio The Best otorgado a Messi: "Para mí Messi es el mejor de siempre, pero sin desmerecer a Cristiano Ronaldo. El año pasado alguno se atrevió a decir que Cristiano estaba amortizado, que no pasaba nada porque se fuera", recordó.

"No echo de menos los banquillos.Ya he estado en los dos mejores sitios en los que podía estar", contestó en alusión a su etapa en el Real Madrid y la selección española y a una posible vuelta a los barquillos.