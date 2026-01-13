Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Borja Iglesias

Borja Iglesias responde con ironía a los insultos homófobos tras el Sevilla - Celta

El delantero del Celta denuncia públicamente los insultos homófobos que recibió en Sevilla: "Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca".

El futbolista del Celta de Vigo Borja Iglesias

El futbolista del Celta de Vigo Borja IglesiasGetty

Borja Iglesias contestó este martes con ironía a los insultos homófobos que recibió tras el partido entre el Sevilla y el Celta de Vigo en el Sánchez Pizjuán. El internacional español reaccionó en redes a un vídeo en el que se escuchan gritos como "a ver si te mueres, maricón de mierda", "sinvergüenza, vete a tu casa" o "píntate las uñas" lanzados desde la grada sevillista al término del encuentro.

"Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca", escribió el atacante celeste, en un mensaje cargado de sarcasmo que volvió a poner el foco en la normalización de este tipo de comportamientos en los campos.

Comprometido

No es la primera vez que Borja Iglesias alza la voz. El pasado mes de abril, tras la derrota del Celta ante el Barcelona (4-3) en un partido en el que firmó los tres goles de su equipo, ya denunció los mensajes ofensivos que recibió a través de las redes sociales.

"Seguimos conviviendo en una sociedad en la que el respeto a los demás sigue siendo algo que está muy lejos. No sorprende que haya insultos racistas y homófobos en los campos de fútbol", expuso entonces el delantero santiagués, después de compartir algunos mensajes en los que le llamaban "mariposón" o le instaban a "pintarse las uñas y comerse tres bollos".

"Día histórico, Borja Iglesias se convierte en el primer homosexual en anotar un hat-trick al Barcelona. Ejemplo de superación", le comentaron también aquel día.

La respuesta del futbolista vuelve a reabrir el debate sobre los límites del insulto en el fútbol y la persistencia de conductas homófobas en los estadios, una realidad que, como él mismo subrayó, sigue lejos de erradicarse.

